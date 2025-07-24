Украинские власти хоронят многих иностранных наемников, не выдавая их тела на родину. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации. Собеседник агентства отметил, что многих наемников хоронят на Украине, поскольку власти иностранных государств, например, Великобритании, опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь среди их граждан.

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23 июля сообщалось, что наемники из Южной Кореи и Польши нередко покидают ряды Вооруженных сил Украины после обучения, за прохождение которого полагаются выплаты, избегая таким образом попадания на передовую.

За день до этого ТАСС сообщил, что латиноамериканские наемники сбежали через сутки после переброски на фронт, испугавшись пережитой бомбежки. В силовых структурах заявили, что убегающих латиноамериканцев также атаковали российские FPV-дроны.