США одобрили продажу Украине оборудования для ремонта БМП и ЗРК

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley и зенитно-ракетных комплексов HAWK Phase III на общую сумму в 322 миллиона долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по оборонному сотрудничеству.

В тексте отмечается, что Киев запросил у США комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию Bradley, включая техническую помощь, обучение, публикации и логистическую поддержку. Стоимость сделки оценивается в 150 миллионов долларов.

Также власти Украины запросили у Вашингтона запчасти, техническое обслуживание и модернизацию огневых единиц HAWK, грузовики, инструментальные комплекты, обучение и сопровождение со стороны подрядчиков и представителей американского правительства. На это уйдет еще 172 миллиона долларов.

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В Пентагоне подчеркнули, что обе сделки «поддержат цели внешней политики и интересы нацбезопасности США, улучшив способность Киева обеспечивать оборону страны». Вашингтон уже уведомил Конгресс о решении одобрить потенциальное оказание услуг и продажу запчастей Украине.