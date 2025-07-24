В США подсчитали расходы на починку переданного Украине вооружения

США планируют заплатить Украине 150 миллионов долларов за ремонт американских артиллерийских орудий, согласно опубликованному решению Госдепа по запросу Киева. Об этом пишет Пентагон.

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Агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что Госдеп одобрил продажу Киеву услуг по восстановлению, обслуживанию и капитальному ремонту гаубиц M109 на сумму 150 миллионов долларов.

Кроме того, согласно сообщению Пентагона, ведомство планирует выделить четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, включая полевых хирургов, в течение следующих 12 месяцев.

В июне стало известно, что американские САУ M109 получат орудия увеличенной дальности, которые устанавливают на немецкие самоходные гаубицы PzH 2000.