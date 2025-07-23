В Севастополе осколки БПЛА упали на пляж

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе осколки упали на берегу пляжа и на территории школы в Каче.

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Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, в результате атаки БПЛА ВСУ на данный момент зафиксирована информация: о падении осколков на берегу пляжа «Наш Парус». На месте работают спецслужбы», — уточнил он.

На Северной стороне из-за падения осколков от сбитых дронов загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет.

Кроме того, Развожаев сообщил, что осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях.

До этого губернатор рассказал, что громкие звуки, которые были слышны на территории Севастополя, связаны с уничтожением шести беспилотников над полем в районе Качи и над морем на большом отдалении от берега.