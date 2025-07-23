Мединский раскрыл число возвращенных тел бойцов ВСУ

Россия уже передала украинской стороне более семи тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Такое число раскрыл помощник президента России Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

«Исходя из нравственных соображений, что тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле, мы вернули украинской стороне более семь тысяч тел», — сказал Мединский.

Кроме того, глава российской делегации сообщил о готовности передать Украине еще три тысячи тел бойцов ВСУ.

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