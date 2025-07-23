Россия и Украина провели обмен пленными

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории группу российских военнослужащих, взамен переданы военнопленные Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в Минобороны России.

"23 июля, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сообщили там.

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В военном ведомстве уточнили, что российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.