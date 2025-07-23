Матч «Барселоны» и «Виссел Кобе» отменён из-за нарушений со стороны организатора

«Барселона» на официальном сайте объявила об отмене товарищеского матча с японским «Виссел Кобе», который должен был состояться в воскресенье, 27 июля, в рамках азиатского турне сине-гранатовых.

«Футбольный клуб «Барселона» объявляет о приостановке действия договорённости об участии в матче, запланированном на следующее воскресенье в Японии, из-за серьёзных нарушений контрактных обязательств со стороны организатора. Тем не менее клуб рассмотрит возможность изменения графика летнего тура по Южной Корее, где запланированы две игры: с «Сеулом» (31 июля) и «Тэгу» (4 августа), если организатор выполнит определённые условия.

Если эти условия будут выполнены, клуб отправится в Южную Корею в ближайшие дни. «Барселона» сожалеет об этом инциденте и о том, какое влияние он окажет на многочисленных болельщиков «Барселоны» в Японии», — сказано на официальном сайте каталонцев.