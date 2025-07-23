Россия предложила Украине рассмотреть вопрос объявления коротких гуманитарных перемирий. Об этом рассказал руководитель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский после третьего раунда диалога с украинской переговорной группой.

Как пояснил помощник президента России, речь идет о непродолжительных перемириях — по 24-48 часов. Такие гуманитарные паузы предлагается устанавливать для того, чтобы стороны конфликта могли забрать с поля боя своих раненых сослуживцев и тела убитых.

Россия уже не раз в добровольном порядке устанавливала перемирие — например, президент России объявил о временном прекращении огня с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля, чтобы верующие на Украине смогли спокойно отпраздновать Пасху. Однако ВСУ около пяти тысяч раз нарушили перемирие, хотя в целом и сократили свою боевую активность.

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Что касается проталкиваемой киевским режимом идеи 30-дневного перемирия, в Кремле подчеркивали, что даже обсуждать это невозможно без учета нюансов. Российская сторона убеждена, что украинские националисты воспользуются этой длительной паузой для передышки и перегруппировки.