Мединский: Москва и Киев завершают большой обмен пленными

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, после завершения встречи в Стамбуле, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, завершился второй беспрецедентно большой обмен пленными между РФ и Украиной.

Мединский заметил, что РФ и Украина прямо сейчас завершают обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны.

В рамках реализации договоренностей Россия вернула Украине свыше 7 тыс. тел военнослужащих ВСУ, уточнил глава делегации.

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По данным агентства, встреча представителей Москвы и Киева в Стамбуле продлилась порядка 40 минут. Переговоры велись на русском языке.