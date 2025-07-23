За час силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над Крымом

16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) на Крымом и Черным морем за час, с 19.00 до 20.00 по московскому времени.

© Московский Комсомолец

Об этом сообщило Министерство обороны Росси.

«Восемь – над акваторией Черного моря и восемь – над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 20.00 в своем телеграм-канале сообщил об отмене воздушной опасности.

Воздушная опасность в городе длилась один час. Развожаев ранее сообщал о ликвидации шести БПЛА – трех в поле у поселка Кача, еще столько же – над акваторией Черного моря на удалении от берега.