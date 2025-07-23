ВСУ атаковали Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Пост появился в Telegram-канале градоначальника.

© Lenta.ru

По его словам, три украинских дрона сбили над полем в районе Качи. Еще три беспилотника уничтожили над морем в отдалении от берега.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, а также не снимать и не выкладывать в социальные сети работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

О воздушной тревоге в Севастополе Развожаев сообщил в 19:00 по московскому времени. Тогда же Telegram-канал, информирующий об обстановке на Крымском мосту, отметил, что в очереди со стороны Керчи находятся 833 транспортных средства.