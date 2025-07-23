Шесть БПЛА сбили в Крыму

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) над Крымом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В своем телеграм-канале он написал, что, предварительно, по три дрона уничтожены над полем в районе Качи и над морем на большом расстоянии от берега.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных», – уточнил он.

Развожаев добавил, что ситуация находится под контролем. Жителям города следует оставаться в безопасных местах.

Губернатор Севастополя напомнил, что выкладывать работу сил противовоздушной обороны запрещено. Также он призвал доверять только официальной информации.