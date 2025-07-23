Глава минобороны ФРГ призвал найти системы Patriot для Украины

Европейские страны готовы выделить средства на приобретение ЗРК Patriot для передачи Украине, но у ЕС нет комплексов как таковых, признал на брифинге министр обороны Германии Борис Писториус.

Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Вашингтон и Евросоюз договорились об отправке американского оружия ВСУ. Он уточнил, что пакеты вооружений будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

«Сегодня проводятся различные встречи на разных уровнях, в том числе виртуальные, чтобы выяснить, где сейчас есть Patriot в странах Европы и за её пределами, в каком количестве, при котором страны готовы их передать», — разъяснил Писториус.

По его словам, принять участие в финансировании закупки этих систем выразили Норвегия, Швеция и Нидерланды.

«Так что деньги на эти Patriot есть, теперь нужны сами Patriot», — отметил министр.

Напомним, что у Германии остались только три готовых к применению комплекса Patriot. В случае передачи ЗРК Украине страна останется без этих систем.

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Ранее в интервью журналу Der Spiegel Писториус сообщил, что для передачи Киеву столь необходимых ему систем ПВО требуется твердая гарантия со стороны США того, что американцы восполнят арсеналы Бундесвера .