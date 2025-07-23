Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, рассказала в соцсети Х, что ВСУ оказались в тяжелой ситуации.

Накануне Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость антикоррупционных ведомств, созданных в 2014 году по инициативе США. После этого на Украине прошли массовые митинги против решения властей.

«Тяжесть сегодняшнего момента невозможно переоценить. Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это людские ресурсы. Необходимо больше людей, которые должны сражаться. Воинская повинность и без того непопулярна, а добровольцев не хватает», — отметила Моббс.

По ее словам, беспорядки и протесты еще больше усугубят эту ситуацию.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что Киев был не готов к вооруженному конфликту с Россией. Он добавил, что осознал это сразу после вступления в должность в 2021 году.

Названа следующая цель войск РФ

Залужный уточнил, что, находясь на посту главнокомандующего, пытался исправить систему, а также сделать ее пригодной для боевых действий. Вместе с тем, все его усилия не привели к успеху.