Вассерман назвал срок начала шестой фазы третьей мировой войны

Разговоры о начале третьей мировой войны не утихают. Политологи говорят: один неверный шаг может погрузить мир в состояние настоящего хаоса. Именитый эрудит Анатолий Вассерман уверил корреспондентов «МК»: на самом деле третья мировая война уже идет.

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И в обозримом будущем может произойти ее переход в новую фазу. Анатолий Александрович объяснил, чем это грозит обернуться для России.

- Еще в третьей фазе мировой войны великие державы научились разменивать войны, как квартиры: одну большую - на несколько мелких в разных районах, - говорит Анатолий Александрович. - Насколько я могу судить, с тех пор это искусство никуда не исчезло. Сейчас идет по моим подсчетам уже пятая фаза третьей мировой войны. Я ожидаю, что мелких стычек в разных концах света будет очень много. Но полномасштабные боевые действия между великими державами напрямую маловероятны. - Даже Байден при всех его странностях явно не был самоубийцей, - продолжает Вассерман. - Это видно хотя бы по тому, как он сдерживал полных отморозков из своего окружения. Фактически даже, когда ядерное оружие было только у одной стороны – у США, они тоже не рискнули начинать фазу мировой войны в открытом виде. Потому что подсчитали: за то время, которое им понадобится для того, чтобы произвести нужное количество бомб и разрушить ими наши города, мы успеем дойти до Ла-Манша на обычных танках. После чего они лишатся большей части возможностей нас бомбить. Потом оружие и с нашей, и с их стороны совершенствовалось. Но гарантия взаимного уничтожения оставалась. И основанное на этой гарантии равновесие стран сохраняется и по сей день. Поэтому я не ожидаю полномасштабных боевых действий напрямую между великими державами.

А вот начала новой, шестой по счету фазы мировой войны, по мнению Вассермана, как раз не избежать. Он считает: она начнется уже в обозримом будущем.

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