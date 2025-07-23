Военный эксперт, ветеран Вооруженных сил США Станислав Крапивник рассказал «Комсомольской правде», что некоторые страны НАТО достигли прогресса в производстве вооружений. В качестве примера он привел немецкие танки Leopard 2.

В марте Евросоюз представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, включая стихийные бедствия и военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после этого заявил, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готова к военной конфронтации с Россией.

Комментируя подготовку стран НАТО к возможному конфликту, Крапивник заявил, что нельзя игнорировать продвижение Германии, хоть объемы военного производства в стране и «минимальные». Он указал, что в 2024 году Берлин произвел восемь новых танков Leopard 2 шестой версии.

«Но ведь до того 10 лет не производили их вообще! Посмотрим, сколько будет в этом году», - сказал военный эксперт.

Он добавил, что военно-промышленный сектор Германии вырос примерно на 40 процентов с 2024 года. Крапивник добавил, что немцы движутся в сторону возвращения призыва.

Также он указал, что в Польше произошли серьезные сдвиги в военных расходах. Во Франции, по словам Крапивника, «много говорят, но пока особых движений не было». А в Британии «под предлогом ожидания войны с Россией готовятся к гражданской войне», считает он.