Как утрата самолета Mirage 2000 отразится на ВСУ?

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов назвал потерю французского истребителя Mirage 2000 психологически болезненной для ВСУ. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

Двадцать второго июля украинские власти сообщили о потере Mirage 2000 в результате крушения. Отмечалось, что у самолета отказала техника, пилот катапультировался и выжил.

Первые списанные Mirage 2000 Украина получила от Франции в феврале 2025 года. О планах по передаче Mirage впервые было объявлено в июне 2024-го. Сообщалось, что их авионика получила несколько обновлений перед поставками, включая интеграцию новых электронных систем самообороны для повышения эффективности операций «воздух-земля».

Опубликовано видео спасения пилота разбившегося истребителя Mirage 2000

Попов заявил, что любая утрата авиатехники или систем ПВО Украиной представляет собой потерю боевого потенциала. Он подчеркнул, что ущерб «нанесен даже не столько физически, а еще и морально-психологически».