Боец рассказал об опасности украинского дрона «Юпитер»

Военнослужащие расчета ЗРК «Стрела-10» из группировки войск «Восток» поразили украинский беспилотник «Юпитер», сообщило Минобороны, один из военнослужащих с позывным «Пески» рассказал, какую опасность таит этот украинский дрон.

© Tobias Barth/iStock.com

Дрон «Юпитер» поразили на Южно-Донецком направлении, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

В ролике командир ЗРК с позывным «Пески» пояснил, что «Юпитер» опасен тем, что предназначен для доставки ударных FPV-дронов противника.

Ранее в Китае изобрели беспилотник, способный садиться вертикально на хвост.