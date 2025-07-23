Названа следующая цель войск РФ

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что после перехода под контроль ВС РФ поселка Варачино российские силы перейдут к Юнаковке. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Двадцать третьего июля в Минобороны РФ сообщили, что под контроль российских сил перешел поселок Варачино в Сумской области. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Ястребиного, Храповщины, Рыжевки, поселка Хотень и села Юнаковка в Сумской области.

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Коц заявил, что переход Варачино под контроль ВС РФ привел к «выравниванию значительного участка линии боевого соприкосновения» в Сумской области. По его мнению, за этим может последовать выход российских войск на дорогу к Сумам.