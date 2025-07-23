Раскрыт главный нюанс гиперзвуковой ракеты Турции

Турецкая гиперзвуковая ракета является усовершенствованной баллистической и не соответствует критериям настоящего гиперзвукового оружия. Такое мнение высказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

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Ранее на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле была представлена первая турецкая гиперзвуковая ракета Tayfun Block-4. Компания-производитель Roketsan заявила о том, что новая ракета способна поражать «многочисленные стратегические цели», в том числе системы противовоздушной обороны и пункты управления.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, представленная Турцией ракета «обычная баллистическая, только со скоростью, которая превышает пять тысяч километров в час».

«Особенность реальных гиперзвуковых ракет заключается в том, что они в основном летят по особой траектории и на конечном участке маневрируют, что затрудняет их уничтожение. Ракета Турции, судя по внешнему виду, это та же баллистическая ракета, только усовершенствованная», - считает он.

Также эксперт усомнился в том, что заявленная точность поражения Tayfun Block-4 в пять метров является реальной и ее можно повторить в боевых условиях.

«Я полагаю, что это связано в первую очередь с тем, что стрельба велась в идеальных условиях при использовании системы GPS, и во многом эта цифра натянута. При постановке помех, я сомневаюсь, что данная ракета сможет поражать цели с такой точностью. Главный вывод, что это не полноценная гиперзвуковая ракета, не настоящая. Больше хвастает», - резюмировал Кнутов.

Напомним, что ранее Китай представил новое оружие, способное выводить из строя электростанции и провоцировать полный блэкаут в зоне поражения.