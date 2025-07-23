Эксперт раскрыл причины введения круглогодичного призыва в РФ

Политический обозреватель Андрей Пинчук объяснил, почему в Госдуме выступили с инициативой ввести круглогодичный призыв в армию. Как сообщает «Царьград», он отметил, что необходимость модернизации системы военкоматов и призыва появилась после проведения частичной мобилизации.

Напомним, что 23 июля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение депутатов законопроект, предполагающий проведение призыва в течение всего календарного года. При этом отправка на службу будет проводиться два раза в год.

Пинчук отмечает, что Россия столкнулась с проблемами с мобилизацией. Выяснилось, что все учеты в военкоматах ведутся на бумаге, а работают с документами вручную «тетеньки на небольших заплатах».

«Государство выделило большие деньги под совершенствование, а Минцифры разработало военные учеты вплоть до привязки к Госуслугам. Под обновление системы меняются и алгоритмы работы с призывниками», — заявил эксперт.

Вместе с тем изменение модели призыва в армию происходит на фоне милитаризации Европы и заявлений западных политиков о возможном прямом столкновении с Россией. Кроме того, Латвия и Литва уже вернули обязательный призыв — политический обозреватель заметил, что это говорит о провале модели профессиональный контрактной армии.

«Боевые действия на Украине связаны не с размером армии, а с логикой позиционной войны. Под нее невозможно использовать контрактную армию. Если ты ведешь маневренную войну небольшой армией, то ее логика привязана не к набору в армию, а к работе спецслужб, политическому планированию, большой стратегии», — заключил он.

Ранее депутат Алексей Журавлев объяснял причины появления инициативы о круглогодичном призыве. По его словам, никогда неизвестно, «когда и какие задачи предстоят армии России», из-за чего следует «быть готовыми ко всему». Кроме того, новый подход позволит сократить число уклонистов.