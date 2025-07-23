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22 июля командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отследило российский военный самолет около Аляски. Об этом сообщили в Newsweek.

Несмотря на это, судно все равно оставалось в международном воздушном пространстве. Самолет действовал в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски.

— Эта российская активность в смежной зоне ПВО США/Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза, — уточнили в NORAD.

По словам американских военных, в зоне противовоздушной обороны идентифицируют все воздушные судна в интересах национальной безопасности, передает издание.

Недавно очевидцы заметили над Киевом гражданский самолет. Украина закрыла воздушное пространство в 2022 году — с тех пор оно не открывалось.

Ранее Киев конфисковал судно USKO MFU, которое следовало под флагом Камеруна, за то, что оно якобы также занималось перевозкой зерновых культур из российского порта в Севастополе. Утверждается, что капитан оказался виновен, поскольку полуостров является «оккупированной» Россией территорией.