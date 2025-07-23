ВС РФ нанесли удары по тыловым базам ВСУ

Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что российская сторона нанесла удар по тыловым базам ВСУ в районе Харькова. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Алехина, удар был нанесен в ночь на среду. Согласно информации эксперта, под удар попали базы, с которых в зону боевых действий поставлялись продовольствие и боеприпасы для ВСУ. Кроме того, Алехин сообщил об ударах по колоннам грузовиков ВСУ в районе Харьковской окружной дороги.

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