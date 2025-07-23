Российские дроны получат «Малик» для защиты от перехвата

Российские разведывательные дроны получат оптический детектор с искусственным интеллектом (ИИ) «Малик-5», который позволит уклоняться от атак FPV-перехватчиков в автоматическом режиме. Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо», передает ТАСС.

В организации отметили, что специалисты работают над интеграцией дрон-детектора в систему управления полетами российских беспилотников.

«При обнаружении приближения дрона крыло будет совершать маневр ухода от атаки в автоматическом режиме без участия оператора. Таким образом, изделие, уже используемое для защиты боевых позиций и техники в зоне СВО, встает на защиту авиации и в очередной раз оправдывает свое название "Малик" — ангел-хранитель», — сообщили в «Талламхо».

Там добавили, что детектор дорабатывают по запросу операторов беспилотников, которые выполняют задачи в зоне СВО. По словам представителя КБ, в момент перехвата скорость FPV-дрона может достигать 40-50 метров в секунду. При этом обмен данными между дроном-разведчиком и пультом управления происходит с задержкой. Поэтому операторы могут не успеть среагировать.

При обнаружении дрона «Малик-5» передает команду на полетный контроллер беспилотника, позволяя аппарату сразу уклониться от атаки.

В марте стало известно, что разведывательные дроны производства компании ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Беспилотники оснастили камерами с технологией машинного зрения, которые дают команду на выполнение маневров уклонения.