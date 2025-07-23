Бойцы ВС РФ рассказали о продвижении на Красноармейском направлении

Тяжелая артиллерия помогает российских военным на Красноармейском направлении в зоне спецоперации. Кадры работы расчета 203-мм самоходной пушки «Малка» 120-й артиллерийской бригады группировки «Центр» опубликовали «Известия».

Как отметил корреспондент Александр Сафиулин, огромные снаряды установки, каждый весом по 110 килограммов, разносят любые, даже самые мощные укрепления украинской армии. На опубликованных кадрах расчет наносит удары по пункту наблюдения операторов БПЛА, а работает орудие на максимальную дальность — 47 км.

«САУ 2С7М "Малка" — наше самое мощное артиллерийское орудие на поле боя», — подчеркнул журналист.

Сафиулин также отметил, что выстрелы из самоходки слышны всей округе, из-за чего расчет перемещается на другую позицию сразу после нескольких выстрелов. При этом в задачи «Малки» входят не только удары по стационарным укреплениям, но и работа по оружейным установкам западных стран. На счету военных уже есть американские, французские и немецкие орудия, а также тяжелые РСЗО.