Генерал объяснил потерю Mirage 2000 Киевом

Крушение французского истребителя Mirage 2000 на Украине могло быть вызвано двумя причинами. Во-первых, техника, которую Киеву поставляют страны Запада, зачастую выработала ресурс и подлежала утилизации. Во-вторых, крушение самолета могло быть спровоцировано неправильной его эксплуатацией. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой Российской Федерации Сергей Липовой.

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«Техника, которая идет с Запада на Украину, она в большей степени идет на утилизацию. Это техника, которая выработала свой ресурс, техника сильно выхолощенная, с нее снято все более важное оборудование, которое позволяло использование этой техники в полной мере. С другой стороны, для ее эксплуатации и обслуживания требуются большие инженерные знания, навыки и опыт, чего не скажешь про украинских специалистов, которые проходят спешное обучение и допускаются к этой технике», - объяснил он.

По словам Липового, эти два фактора вкупе могли повлиять на то, что Mirage 2000 вышел из строя и не долетел до линии боевого соприкосновения. Это происшествие — очередное подтверждение тому, что вся эта техника очень сложная и «капризная».

Истребители, и без того требующие особого подхода, поставляются Киеву в изношенном состоянии — это требует от инженерного и летного составов крайнего профессионализма и внимательности, отметил Герой РФ.

Украинский истребитель Mirage 2000 разбился в Волынской области

Он добавил, что это не боевая потеря, а потеря в результате неграмотной, недостаточной и неправильной эксплуатации со стороны специалистов. Также Липовой отметил, что с таким подходом, вероятнее всего, для ВВС Украины это будет не последним крушением.

Напомним, что Киев потерял французский истребитель Mirage 2000. Самолет не долетел до линии боевого соприкосновения — крушение произошло в Волынской области, пишут местные паблики. Это первый подобный случай. По данным французских СМИ, на Украину поставили всего не более шести таких истребителей.