В ночь на 24 июля российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетического комплекса, обеспечивавшим деятельность ВСУ, сообщило Минобороны. Кроме того, группировки ВС РФ уничтожили за сутки в общей сложности 11 складов боеприпасов и до 1285 боевиков ВСУ.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающим деятельность ВСУ. Отмечается, что цель удара достигнута. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны.

«Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Радянское, Корчаковка, Храповщина, Марьино и Рыжевка (Сумская область).

На Харьковском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великий Бурлук и Меловое Харьковской области.

Противник потерял до 160 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, а также склад боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Плещеевка, Северск, Звановка и Серебрянка (ДНР).

Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра, Зелёный Гай (ДНР) и Новосёловка Запорожской области.

Потери украинских вооружённых формирований составили до 200 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Бойцы объединения нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Среднее, Карповка, Шандриголово, Дробышево(ДНР) и Андреевка (Харьковская область).

ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и зенитное орудие С-60. ВС РФ уничтожили восемь складов боеприпасов противника.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Родинское, Степановка, Светлое, Полтавка, Красноармейск и Артёма(ДНР).

ВСУ потеряли до 420 боевиков, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, шесть пикапов и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка (Запорожская область), Антоновка и Белозёрка (Херсонская область).

Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наёмников в 136 районах.