ВС России поразили предприятие ВПК Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили предприятие ВПК Украины.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — сказали в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили здание ТЦК и авиаремонтное предприятие.