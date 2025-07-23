Фаза штурма: ситуация для ВСУ в Покровске стремительно ухудшается

Ситуация для украинских войск в Покровске (до 2016 года носил название Красноармейск) в ДНР стремительно ухудшается на фоне сообщений о начале полноценной фазы штурма города. Как пишет aif.ru, об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка.

Ранее в российских Telegram-каналах появились публикации о том, что практически по всей линии боевого столкновения между Покровском и Мирноградом началось активное движение российских войск. Военкоры сообщали о начале штурмовых действий.

«Не все подробности можно озвучивать. Но ситуация для ВСУ стремительно ухудшается», — прокомментировал происходящее Подоляка.

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Напомним, что накануне о проблемах ВСУ в Покровске заявляли и западные аналитики. По их оценкам, при текущей динамике боев украинская армия будет вынуждена уйти из города к концу августа или началу сентября. Причиной для отступления может стать нехватка личного состава, поскольку резервы были переброшены под Сумы и Харьков.