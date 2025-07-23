Поселок Марьинки на окраине Донецка долгие годы служил плацдармом, с которого Вооруженные силы Украины обстреливали город. Что сейчас происходит в освобожденном поселке и есть ли там жители, разбиралась «Комсомольская правда».

Военный корреспондент Дмитрий Стешин навестил Марьинку вместе со своим другом, добровольцем Станиславом Смагиным, который участвовал в боях за освобождение поселка в 2022-2023 годах.

Крайней точкой старой линии фронта являлся поселок Трудовские. Он долгие десять лет считался самым опасным районом Донбасса, люди здесь жили в подвалах и бомбоубежищах, а обязательным элементом формы водителей рейсовых автобусов были бронники, отмечает корреспондент.

Стелу на въезде в Марьинку узнать практически невозможно, настолько она посечена осколками, а целых зданий в населенном пункте не осталось.

«У первых домов города мы встречаем саперов МЧС. С их слов, пока поселок никто не разминировал, только прошлись по дорогам танковыми тралами, обочины - не трогали. А еще, здесь в каждом доме и подвале – склады боеприпасов, уже тронутые первой ржавчиной», - отмечается в статье.

При этом на стене одного из гаражей, рядом с которым убегал несколько лет назад от украинского дрона Смагин, сделана символическая надпись - «Добро пожаловать в ад!».

Встреченный в Марьинке бывший учитель Роман (имя изменено) рассказал военкору, как в его родной поселок в разгар боевых действий пришли наемники и заняли, в том числе и храм.

«Там ваххабиты стояли, «Знамя Пророка» у них висело. На улице Ленина, в доме директора мясокомбината грузины стояли. В церкви Казанской Божьей матери, возле администрации, западенцы сидели, бандеры. Поляки были… Хватало всякого сброда», - отметил он.

Роман приехал в Марьинку навестить могилу своей соседки, которая не пережила холод и бомбежки. Сам он уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге и сейчас добивается, чтобы тело соседки «эксгумировали и перезахоронили по-человечески».

«Делать в Марьинке нечего. От нее не просто ничего не осталось - нет ни одного дома, который можно было бы восстановить! Я смотрел в интернете: последние заявления о восстановлении Марьинки были в 2023 году. Потом все стихло. Нет ни денег на это, ни людей, ни смысла», - констатирует Дмитрий Стешин.

А Станислав Смагин уверен, что Марьинка, которая стала одним из символов трагедии всего Донбасса, должна быть либо мемориалом, либо новым городом, так как «любая смерть и разрушение – это начало новой жизни».

Напомним, что в декабре 2023 года в Минобороны России отмечали, что за неделю на донецком направлении противник потерял свыше 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 49 орудий полевой артиллерии. Российские войска также отбили 34 атаки противника и заняли населенный пункт Марьинка.