Сырский посмеялся в ответ на вопрос о своей возможной отставке

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский посмеялся над предположениями о своей возможной отставке. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP), взявшая у него интервью.

В статье отмечается, что 26 июля Сырскому исполнится 60 лет, и он достигнет установленного на Украине пенсионного возраста. На вопрос о своей возможной отставке, он лишь посмеялся, пишет WP.

«Он посмеялся над любыми предположениями, что уйдет в отставку», — говорится в публикации.

В марте депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что власти Украины хотят заменить главкома ВСУ после провала украинской армии в Курской области. Он отметил, что на место Сырского рассматривается генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Также, как сообщило издание Politico со ссылкой на источники, Сырского не любят солдаты ВСУ. Его считают командующим, который беззастенчиво подвергает подчиненных опасности на поле боя. В связи с чем ему дали такие прозвища, как «мясник» и «генерал 200».

Несмотря на не любовь подчиненных и слухи об отставке, Сырский по-прежнему остается главкомом ВСУ.