Сырский шокировал признанием, кого бросят в бой

Главком ВСУ Александр Сырский признал в интервью газете The Washington Post, что Украина испытывает проблемы с мобилизацией и призвал больше платить 18-летним парням, чтобы они массово шли на фронт.

"Привлечение большего количества военнослужащих на места боевых действий остаётся серьёзной проблемой", - пишет издание, ссылаясь на заявление Сырского.

Украинский главком также рассказал, что несколько месяцев назад начался эксперимент с программой мобилизации молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Им предложили контракты на один год в обмен на крупные премии и разрешение на выезд из страны. Однако, пока эта программа обороты так и не набрала.

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При этом Сырский отметил, что опросы показывают, что для молодых людей "мотивацией является более высокая зарплата".

"Если выплаты увеличатся, желающих будет больше", - считает Сырский.

Ранее сообщалось, что украинцы начали вывозить за границу подростков, опасаясь, что через некоторое время призыв с 18 лет станет обязательным.