Военные РФ рассказали о боевых тактиках во время штурма

Российский военный с позывным «Валет» рассказал об использовании особых маскирующих термоодеял. Об этом сообщают «Известия».

По словам «Валета», зона боевых действий контролируется украинскими дронами, от которых спасает маскировка. Для этого российские военные используют термоодеяла — они защищают от обнаружения с помощью тепловизоров.

«Его сверху одеваешь, если слышишь где-то шум , жужжание "птиц". Присел, голову вниз опустил», — рассказал он.

Как добавил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, из-за беспилотников стало опасно использовать автомобили, поэтому все штурмовые действия начинаются с пеших походов.