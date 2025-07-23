Несколько недель назад Россия впервые нанесла удары по ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов). Немецкое издание Tagesspiegel назвало эти атаки «коварным планом» Москвы по срыву украинской мобилизации и отметило, что украинцы, потерявшие доверие к призывным комиссиям, «аплодируют» российским ударам.

В начале июля по зданию ТЦК (украинский аналог военкомата) в Полтаве было нанесено три удара беспилотниками-камикадзе. До этого сообщалось, что власти Полтавской области решили создать мобильные блокпосты, на которых будут дежурить полицейские и сотрудники ТЦК. Решение связывали с розыском военнослужащих, самовольно оставивших части.

Также сообщалось об ударах по ТЦК в Харькове и Кривом Роге. Седьмого июля в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли поражение украинским ТЦК. На фоне атак некоторые ТЦК анонсировали переезд своих отделов.

В украинской армии заявили, что мобилизация «продолжается и не прекратится». Опрошенные немецкой газетой военные эксперты заявили, что Москва стремится перетянуть на свою сторону тех, кто хочет избежать службы в ВСУ. По словам аналитиков, это усугубляет существующую напряженность между военными и «отказниками по убеждениям». В соцсетях встречаются комментарии украинцев, одобряющих атаки по ТЦК.

Tagesspiegel привела результаты опроса от февраля 2025 года, согласно которым 80 процентов украинских респондентов негативно оценивают методы мобилизации. С начала года на Украине зарегистрировали две тысячи жалоб на нарушения прав человека во время мобилизации.

В первую очередь речь идет об обвинениях в коррупции и социальной несправедливости. На Украине существует убеждение, что на передовую отправляют в основном тех, у кого нет ни денег, ни связей. Кроме того, критике подвергаются жесткие методы работы военных комиссаров.

Как отмечает Tagesspiegel, у каждого крупного украинского города Украины сегодня есть свой Telegram-канал, в котором жители сообщают о местонахождении инспекторов полиции.