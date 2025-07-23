Украинцы аплодируют ударам ВС РФ по ТЦК
Несколько недель назад Россия впервые нанесла удары по ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов). Немецкое издание Tagesspiegel назвало эти атаки «коварным планом» Москвы по срыву украинской мобилизации и отметило, что украинцы, потерявшие доверие к призывным комиссиям, «аплодируют» российским ударам.
В начале июля по зданию ТЦК (украинский аналог военкомата) в Полтаве было нанесено три удара беспилотниками-камикадзе. До этого сообщалось, что власти Полтавской области решили создать мобильные блокпосты, на которых будут дежурить полицейские и сотрудники ТЦК. Решение связывали с розыском военнослужащих, самовольно оставивших части.
Также сообщалось об ударах по ТЦК в Харькове и Кривом Роге. Седьмого июля в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли поражение украинским ТЦК. На фоне атак некоторые ТЦК анонсировали переезд своих отделов.
В украинской армии заявили, что мобилизация «продолжается и не прекратится». Опрошенные немецкой газетой военные эксперты заявили, что Москва стремится перетянуть на свою сторону тех, кто хочет избежать службы в ВСУ. По словам аналитиков, это усугубляет существующую напряженность между военными и «отказниками по убеждениям». В соцсетях встречаются комментарии украинцев, одобряющих атаки по ТЦК.
Tagesspiegel привела результаты опроса от февраля 2025 года, согласно которым 80 процентов украинских респондентов негативно оценивают методы мобилизации. С начала года на Украине зарегистрировали две тысячи жалоб на нарушения прав человека во время мобилизации.
В первую очередь речь идет об обвинениях в коррупции и социальной несправедливости. На Украине существует убеждение, что на передовую отправляют в основном тех, у кого нет ни денег, ни связей. Кроме того, критике подвергаются жесткие методы работы военных комиссаров.
Как отмечает Tagesspiegel, у каждого крупного украинского города Украины сегодня есть свой Telegram-канал, в котором жители сообщают о местонахождении инспекторов полиции.