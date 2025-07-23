Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали операцию в Курской области в качестве ответа на критику оборонительной тактики Украины. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью The Washington Post.

«Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное», — назвал причину Главком ВСУ.

Ранее Сырский допустиновое наступление ВСУ. Он объяснил, что это произойдет в случае расширения военной помощи Киеву со стороны союзников.

Сырский допустил новое наступление ВСУ с одним условием

Также стало известно, что украинские войска не прекращают попытки прорыва через границу России. В частности, появились сообщения о соответствующих действиях ВСУ на теткинском и глушковском направлениях.