Летчики штурмовой авиации уничтожили украинскую пехоту в зоне СВО

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских пехотинцев в зоне специальной военной операции. Враг находился в опорном пункте и был ликвидирован вместе с укреплениями экипажами самолетов Су-25.

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Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили авиационные неуправляемые ракеты. Пуски выполнялись парами самолетов с малых высот.

Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетный маневр. Они тут же выпустили тепловые ловушки, которые не дают врагу поразить самолеты при помощи переносных зенитных ракетных комплексов. После этого летчики благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сровнял с землей украинский пункт управления беспилотниками. В тот раз летчики применили против боевиков авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.