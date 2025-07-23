В одном из отелей Львова было найдено тело гражданина Норвегии Гауте Хауга Эриксена, который собирал деньги и доставлял машины для Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на военные Telegram-каналы пишут «Аргументы и факты».

По данным каналов, уроженец Осло 1975 года рождения сотрудничал с норвежскими провоенными некоммерческими организациями и доставлял на Украину машины для ВСУ.

В середине июня он сообщил в соцсетях о доставке очередного автомобиля и заехал во Львов. Впоследствии в одной из гостиниц этого города норвежца обнаружили мертвым. Украинские власти назвали причиной смерти Эриксена сердечный приступ.

Ранее стало известно о внезапной смерти командира «Грузинского легиона»* (запрещенная в России террористическая организация) Вано Надирадзе, заочно приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы. А за десять дней до смерти Надирадзе прогремел взрыв на крупнейшей базе «Грузинского национального легиона»* под Киевом.

Помимо грузинских наемников, на Украине при загадочных обстоятельствах умирают и «легионеры» из западных стран. Так, были найдены мертвыми Дэниэл Берк, Джордан Чедвик, Кэтрин Мельничук. По мнению бывшего американского военнослужащего Джона Макинтайра, все эти смерти связаны с тем, что «те, кто выше», боятся о том, что иностранные наемники расскажут о военных преступлениях или коррупции.