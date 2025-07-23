Российский штурмовик выжил после удара 24 дронов и «Бабы-яги»

Российскому штурмовику с позывным «Медведь» удалось выжить после того, как тот попал под атаку 24 ударных дронов и одной тяжелой «Бабы-яги» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Сообщается, что украинские военные пытались помешать ВС РФ зайти в Малую Токмачку в Запорожской области, однако российские войска смогли взять поселок штурмом.

— Заходили в Малую Токмачку на бронетехнике, после — на мотоциклах. На сложнейшем штурме каждый нес рюкзаки и снаряжение на 60 килограммов. Подготовили тропу для соседнего батальона, который взял важную позицию — кирпичный завод. И все это под плотным огнем противника, — цитирует российских военных RT.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России рассказали, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет.

Накануне ведомство также сообщило, что за последнюю неделю российская армия нанесла пять групповых ударов по предприятиям ВПК страны и объектам военной инфраструктуры.