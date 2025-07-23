Уничтожение «Фурии» и удары «Мсты»: новости СВО к утру 23 июля

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ДНР и уничтожении узлов связи и опорных пунктов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро среды, 23 июля.

Удар Су-34

Российский истребитель Су-34 уничтожил пункт управления украинскими беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности Южной группировки войск.

Удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив от разведки подтверждение, что цель уничтожена, экипаж Су-34 вернулся на свой аэродром.

Удар «Мсты-С»

Самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожили узел связи, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны России. Операцию провели артиллеристы 25-й общевойсковой армии.

Получив координаты целей, расчет гаубиц «Мста-С» отправился на заранее подготовленную позицию и начал вести огонь из 152-миллиметрового орудия. Артиллеристы использовали осколочно-фугасные снаряды с увеличенной дальностью и уничтожили все цели.

В результате ВСУ потеряли управление своими подразделениями на этом участке. Этим воспользовались российские штурмовые группы. Артиллеристы покинули огневую позицию, замаскировали самоходную установку и отправились в подземные укрытия.

Уничтожение «Фурии»

ВС РФ провели воздушную разведку на южно-донецком направлении и обнаружили украинский беспилотник «Фурия», рассказали в Минобороны России. Оператор российского FPV-дрона отправился за «Фурией» до места посадки, нанес удар и уничтожил беспилотник.

Также во время воздушного патрулирования были уничтожены украинские тяжелые гексакоптеры. В Минобороны отметили, что ВСУ использовали эти дроны для сброса боеприпасов на позиции российских мотострелков.

Операция в ДНР

Артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ, сообщили в Минобороны. Цели были выявлены в лесу с помощью беспилотника, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.

В результате был уничтожен личный состав ВСУ, выведены из строя украинские средства связи и нарушено управление беспилотной авиацией ВСУ на южно-донецком направлении.

ВС РФ заняли позиции на окраине Торского

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские силы заняли позиции на окраине села Торское в Краматорском районе ДНР. Он добавил, что ВС РФ взяли под контроль два километра автодороги, ведущей в Кременную соседней ЛНР. По данным Марочко, на этом участке ВСУ потеряли около взвода военных убитыми и ранеными, два автомобиля и три единицы бронетехники.

Операция против диверсантов

Марочко сообщил РИА Новости, что ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась форсировать реку Жеребец, чтобы проникнуть в ЛНР. Марочко уточнил, что группа состояла из семерых человек.