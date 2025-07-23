Новое убежище для Владимира Зеленского и его приближенных возводится в горах на Западной Украине. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, после завершения строительства Зеленский может переехать туда «со своей шайкой».

«Бункер возводится не только во Львове, но и в горах, в труднодоступном месте, чтобы ракета или бомба не смогла достать его», - пояснил Липовой.

Генерал-майор обратил внимание на то, что такие действия напоминают то, что делал фюрер фашисткой Германии Адольф Гитлер, который также строил себе бункеры «как на территории Белоруссии, так и на территории Австрии, в Альпах», надеясь отсидеться в них.

Ранее Владимир Зеленский сообщил в беседе с президентом США Дональдом Трампом, что нанесет удары по Москве и Санкт-Петербургу, если получит необходимые вооружения. После чего депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский отметил, что Зеленскому несложно делать такие заявления, так как при первой же опасности ответной атаки он, «как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей».