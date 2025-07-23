ВМФ России приступил к проведению учений "Июльский шторм"

ВМФ России приступил к проведению масштабных учений "Июльский шторм". В них принимают участие корабли четырех флотов. Маневры продлятся пять дней.

В акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтийского и Каспийского морей экипажи отработают отражение воздушных атак, борьбу с беспилотными катерами и дронами условного противника.

В программе учений также тренировка одиночных и совместных ударов по судам неприятеля, в том числе с применением высокоточного оружия большой дальности.

К манёврам привлечены более 150 кораблей, авиация и подразделения береговых ракетных комплексов.