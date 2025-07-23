ВСУ ночью попытались атаковать российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью попытались атаковать беспилотниками Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона противника на территории Кировского и Барятинского районов. Предварительно, никто не пострадал, информация о разрушениях инфраструктуры не поступала. На местах работаю оперативные группы.

Ранее Минобороны России проинформировало о перехвате 33 беспилотников над шестью регионами России. Сообщалось, что 12 дронов сбили над Тульской областью, 11 — над Ростовской, 6 — над Нижегородской, 2 — над Брянской и по одному над Калужской и Курской областями.