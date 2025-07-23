Военный оценил остаток ЗРК Patriot у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут располагать не более чем шестью зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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«Я думаю, что несколько батарей осталось, это очевидно, потому что пока еще стреляют. Главное — сколько ракет. С ракетами проблема, потому что каждая ракета стоит от двух до трех миллионов долларов (…) Там, примерно, несколько батарей, это будет от четырех до шести установок», — сказал Дандыкин.

ВС РФ уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot у ВСУ. Ведомство не уточняло, где именно дислоцировались Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако рассказало, что при ударе использовались авиация, ударные беспилотники и ракетные войска.

14 июля президент США Дональд Трамп заявлял, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, включая комплексы противовоздушной обороны Patriot.