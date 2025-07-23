Российские военные предотвратили попытку проникновения украинской диверсионной группы на территорию Луганской Народной Республики. Как сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, бойцы ВС РФ ликвидировали семь боевиков при попытке форсировать реку Жеребец.

"Средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец", - рассказал эксперт.

По данным эксперта, украинские силы активизировали разведывательную деятельность в приграничных районах. Только за текущую неделю в окрестностях населённых пунктов Надия и Сергеевка зафиксировано более 20 вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ называют обещания командования показухой.