Страны НАТО любят высмеивать Россию и публично принижать ее достоинства, они насмехаются над ее экономкой, культурой и технологическими разработками. Как отметили китайские журналисты, некоторое время назад США и ЕС стало не до смеха, так как Путин преподнес им проблему размером с многоэтажный дом. Речь идет о новейших ракетах «Сармат».

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«Межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» можно назвать настоящим шедевром», – пишут авторы китайского издания 360kuai.

В статье говорится, что российская ракета «Сармат», известная на Западе как «Сатана», вполне заслуживает это прозвище. Это колоссальная ракета, превосходящая 30 метров в длину, что можно сравнить с высотой четырнадцатиэтажного здания. Помимо внушительных габаритов, она обладает невероятной разрушительной мощью – совокупная мощность боеголовок достигает 7,5 мегатонн. В зависимости от комплектации, ракета способна нести до десяти боевых блоков.

Китайские источники сообщают о впечатляющих характеристиках «Сармата»: стартовая масса – 208 тонн, длина – 35 метров, диаметр – 3 метра. Дальность действия ракеты – 18 000 километров, а при размещении в Сибири она способна поразить свыше 90% территории земного шара.

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По оценкам китайских специалистов, «Сармат» представляет собой серьезную угрозу для США. Его высокая скорость делает его трудноуязвимым для систем противовоздушной обороны. Более того, при полете через Арктику ракета способна достичь любой точки на территории Соединенных Штатов. Западные эксперты также неоднократно подчеркивали опасность «Сармата», называя его одним из самых грозных вооружений, с которыми может столкнуться Запад. Для России же эта ракета является мощным стратегическим преимуществом.

В КНР считают, что «Сармат» – это абсолютная гарантия сохранения Россией статуса великой державы, пишет АБН24.

Напомним, российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» является одними из лучших средств противовоздушной обороны в мире, комплексы предназначены для борьбы с разными видами угроз, включая самые современные истребители-невидимки. В Китае отмечают, что эти системы много лет не дают покоя США, которые заинтересованы в копировании российских технологий.