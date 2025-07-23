Украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в российском регионе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал район железнодорожного вокзала в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Украинские дроны попытались ударить по Новочеркасску ранее 23 июля. Основной целью атаки была электростанция. По неподтвержденной официально информации, все беспилотники были уничтожены, однако их обломки упали в центре города.

В ночь на 21 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех городах Ростовской области: Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано три человека.

Российский регион подвергся воздушной атаке

В ночь 19 июля Ростовская область также подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что в районе станции Лихая из-за падения обломков дронов произошел обрыв линии электропередачи. Ранения получила сотрудница железной дороги, в состоянии средней тяжести ее доставили в больницу Каменска-Шахтинского.