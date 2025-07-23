Российский регион подвергся воздушной атаке

В ночь на среду, 23 июля, Тульская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 дронов над территорией области. В результате случившегося никто не пострадал, информация о возможных повреждениях уточняется, добавил губернатор.

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Ранее стало известно об атаке на Ростовскую область. По данным Telegram-канала Mash, украинские беспилотники атаковали Новочеркасск, все они были уничтожены. Отмечается, что целью удара была Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС).