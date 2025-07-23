Раскрыта цель удара ВСУ по Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новочеркасск Ростовской области с помощью беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Сообщается, что целью удара была Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС). Сейчас в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы рассказали, что обломки дронов упали в центре города. По неподтвержденной официально информации, все беспилотники были уничтожены.

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Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах в пригороде Ростова-на-Дону. Они также были слышны в Таганроге. Уточнялось, что система ПВО сработала по украинским беспилотникам типа «Лютый».