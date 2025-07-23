Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди начал угрожать государствам НАТО, что четыре расчета дронщиков превратят базу Североатлантического альянса в «Перл Харбор». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

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По словам собеседника агентства, Бровди, более известный под позывным Мадьяр, на выставке Landeuro 2025 в Висбадене в Германии заявил, что «не доходя до базы НАТО 10 километров 4 расчета украинских пилотов за 15 минут превратили бы это место в Перл-Харбор».

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«За пафосными словами Мадьяра кроется и определенный посыл западным странам: уже на протяжении нескольких лет украинские националисты угрожают европейским странам, что в случае капитуляции Киева они отправятся в страны ЕС "искать виноватых"», — заявил представитель силовых структур РФ.

3 июня стало известно о назначении Роберта Бровди командующим Силами беспилотных систем. До этого он занимал должность командира 414-й отдельной бригады ВСУ.