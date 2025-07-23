Украина передала России раненых военнослужащих

Двое нуждающихся в срочной медпомощи российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украина передала российской стороне раненых бойцов Вооруженных сил России 22 июля в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле договоренностями о бессрочных санитарных обменах.

По данным оборонного ведомства, сейчас военные находятся в Белоруссии, где они получают необходимую медпомощь, после чего их доставят в РФ для прохождения лечения.

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4 июля Telegram-канал Mash писал, что Россия за месяц передала Украине 600 тяжелораненых и больных украинских военных — это больше, чем за весь прошлый год. Отмечается, что российская сторона привозит на обмен партии в количестве от 100 до 200 больных и раненых бойцов Вооруженных сил Украины. Украинцев перевозят спецтранспортом под присмотром медиков. После обмена те же самые машины скорой помощи забирают российских военных и развозят их по госпиталям.

На втором раунде российско-украинских переговоров, прошедшем 2 июня в Турции, РФ и Украина договорились о масштабном гуманитарном обмене. Было принято решение обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных военных по принципу «всех на всех», а также солдат-срочников и мобилизованных в возрасте 18–25 лет.

Ранее Россия и Украина провели санитарный обмен ранеными.